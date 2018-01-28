Нетаньяху объявил об «отрицании Холокоста» в новом польском законе

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против введения в Польше уголовной ответственности за всевозможные попытки выставить поляков соучастниками правонарушений нацистов, включая разрушение евреев.

Польский закон необоснованный, и я категорически против него. «Нельзя поменять историю, неприемлемо опровергать холокост», — написал он в фейсбук.

Как отмечает агентство, до этого в субботу сам Нетаньяху также выступил с осуждением польской законодательной инициативы.

Согласно имеющейся информации, пакет поправок к закону об университете государственной памяти предусматривает до 3-х лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти» и иных слова, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками правонарушений нацистской Германии, включая геноцид евреев.

Он обозначил, что уже поручил послу Израиля в Варшаве донести эту позицию до руководства Польши. Не вам обучать меня истории Холокоста.

МИД Израиля призвал польские власти поменять законодательный проект до того, как он будет вынесен на утверждение верхней палаты парламента. Они обвиняют создателей закона в покушении на историческую правду. Лагеря были построены и эксплуатировались нацистами после вторжения в Польшу в далеком 1939-ом.

Яир Лапид еще днем ответил на инициативу польских националистов безапелляционным заявлением в «Твиттере».

До этого нижняя палата парламента Польши одобрила законодательный проект, который предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы за фразы вроде «польские лагеря смерти» и ей схожие. «С нашей точки зрения, закон недопустим». «Этот закон не изменит предыдущего, однако он небезопасен для будущего».