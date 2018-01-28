Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции

Показать меню
Актуально
Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» - 00:23 Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД - 00:23 Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин - 00:28 Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы - 00:29 Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы В Ялте сносят дельфинарий Зубкова - 00:29 В Ялте сносят дельфинарий Зубкова Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo - 00:29 Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне - 00:29 Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам - 00:29 В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры - 00:29 В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: "Он самый - 00:36 Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает - 00:38 Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает Демченко Российские саночники на ЧЕ в Латвии проверят свои силы перед Олимпиадой - 00:38 Российские саночники на ЧЕ в Латвии проверят свои силы перед Олимпиадой Ученые назвали единственный универсальный язык в мире - 00:44 Ученые назвали единственный универсальный язык в мире День силы 29 января 2018 года – что принесет успех и удачу - 00:48 День силы 29 января 2018 года – что принесет успех и удачу Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл, сколько стоят «хлебные» должности в ВСУ - 00:48 Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл, сколько стоят «хлебные» должности в ВСУ По стопам Гитлера: Порошенко предложил Европе создать новую коалицию против - 00:49 По стопам Гитлера: Порошенко предложил Европе создать новую коалицию против России Выборы-2018: четыре избирательных участка появятся на Украине - 00:51 Выборы-2018: четыре избирательных участка появятся на Украине
» » Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции


Добавлено: 28 янв 2018 в 22:36, Категория: Политика
Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции

В Швеции в возрасте 91 года скончался основатель IKEA и Ikano Ингвар Кампрад. Как сказали в социальная сеть Facebook компании, он спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд.

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде», — передала компания на странице в фейсбук. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям, — сообщил руководитель Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.

Ингвар Кампрад родился в 1926-ом в Швеции.

IKEA основана в 1943-м.

В Новгородской области фирму с сентября 2016-ого года принадлежит его головное российское предприятие — мебельный завод в деревне Подберезье Новгородской области. 1-ый торговый центр компания открыла в 1958. В самом начале своей истории компания продавала все подряд, однако через пару лет сосредоточилась на мебели и стала одним из крупнейших ритейлеров в мире.

«Все очень просто: ежели вы хотите торговать превосходный продукт по низкой цене, ваши расходы должны быть минимальны — всюду». Название появилось из инициалов Ингвар Кампрад (IK), наименования фермы, на которой он вырос — Элмтарид (E) и соседней деревни Агуннарюд (А). В 1963 г. IKEA вышла на международный рынок, открыв магазин в Норвегии.

Кампрад не раз возглавлял список богатейших людей Швеции. Спустя 15 лет Кампрад начал выход на международный уровень, открыв магазин в Норвегии. На текущий момент продукция компании представлена в не менее 40 государствах мира. В 2013 г. господин Кампрад (Mr Kamprad) отошел от дел в правлении IKEA.

К началу весны 2015-ого состояние Кампрада, по версии журнала Forbes, составляло 3,5 млрд долларов.



Материалы по теме:

Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
На 92-м году жизни скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
Добавлено: 28 янв 2018 в 22:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Усик – Бриедис: когда и где смотреть бой

Усик – Бриедис: когда и где смотреть бой

В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу

В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу

Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе

Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе

Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов

Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов

Загрузка...



Лента новостей
Волкер: Россию могут лишить права вето в ООН - 23:20 Волкер: Россию могут лишить права вето в ООНВ Сочи встречают первых участников сирийского конгресса - 23:14 В Сочи встречают первых участников сирийского конгрессаВ Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедник - 23:10 В Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедникВ 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовки - 23:07 В 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовкиВ Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акцию - 23:07 В Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акциюКлуб НХЛ "Калгари" выставил Ягра на драфт отказов - 22:59 Клуб НХЛ Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом - 22:59 Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом"Севилья" упустила победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу - 22:59 Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden - 22:56 Вышел свежий live-альбом от Iron MaidenПапа Римский помолился за мир в Украине - 22:51 Папа Римский помолился за мир в УкраинеНикто не лишит Россию права вето в ООН – Волкер - 22:50 Никто не лишит Россию права вето в ООН – ВолкерЦифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник Путина - 22:50 Цифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник ПутинаАтака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО) - 22:42 Атака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО)ЦВММ встретил свое 309-летие - 22:40 ЦВММ встретил свое 309-летие
Последние новости
В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат - 00:17 В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат Восточную пуму признали вымершей - 00:14 Восточную пуму признали вымершей Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган - 23:58 Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) - 23:57 Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) "Хетафе" арендовал у "Лас-Пальмаса" французского форварда Лоика Реми - 23:49 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) - 23:43 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране - 23:39 «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак - 23:32 Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак "Спарта" разрешила футболисту Караваеву вести переговоры с другими клубами - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку "Шесть дней Берлина" - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку Баскетболист "Оклахомы" Роберсон выбыл до конца сезона из-за травмы - 23:29 Баскетболист Трагическая ошибка Навального - 23:21 Трагическая ошибка Навального 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа - 23:21 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"