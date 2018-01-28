Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции

В Швеции в возрасте 91 года скончался основатель IKEA и Ikano Ингвар Кампрад. Как сказали в социальная сеть Facebook компании, он спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд.

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде», — передала компания на странице в фейсбук. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям, — сообщил руководитель Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.

Ингвар Кампрад родился в 1926-ом в Швеции.

IKEA основана в 1943-м.

В Новгородской области фирму с сентября 2016-ого года принадлежит его головное российское предприятие — мебельный завод в деревне Подберезье Новгородской области. 1-ый торговый центр компания открыла в 1958. В самом начале своей истории компания продавала все подряд, однако через пару лет сосредоточилась на мебели и стала одним из крупнейших ритейлеров в мире.

«Все очень просто: ежели вы хотите торговать превосходный продукт по низкой цене, ваши расходы должны быть минимальны — всюду». Название появилось из инициалов Ингвар Кампрад (IK), наименования фермы, на которой он вырос — Элмтарид (E) и соседней деревни Агуннарюд (А). В 1963 г. IKEA вышла на международный рынок, открыв магазин в Норвегии.

Кампрад не раз возглавлял список богатейших людей Швеции. Спустя 15 лет Кампрад начал выход на международный уровень, открыв магазин в Норвегии. На текущий момент продукция компании представлена в не менее 40 государствах мира. В 2013 г. господин Кампрад (Mr Kamprad) отошел от дел в правлении IKEA.

К началу весны 2015-ого состояние Кампрада, по версии журнала Forbes, составляло 3,5 млрд долларов.