«От 16 до 55»: в ОРДО объявили срочную «мобилизацию»

В «ДНР» с 16 января местным жителям начали приходить повестки в «военкоматы».

Отмечается, что под «мобилизацию» в ряды боевиков подпадают лица от 16 до 55 лет, студенты стационарной формы обучения и даже лица, которым по религиозным убеждениям запрещено брать оружие в руки.

Также, социальные сети и улицы оккупированных городов обклеены объявлениями об очередном наборе в ряды «армии ДНР».

Местные жители выражают свое недовольство такими действиями. Главари ОРДО, чтобы успокоить людей, заявили, что якобы никакой мобилизации в «республике» нет и повестки рассылаются всего лишь для контрольного оповещения.

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