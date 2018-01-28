Папа Римский сегодня помолился за мир в Украине

Папа Римский Франциск сегодня помолился за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в Риме.

Понтифик заявил верующим: «Большое спасибо за приглашение, за то, что пришли, за гостеприимство и за вашу радость. Я пришел, чтобы навестить вас и помолиться с вами. Я приглашаю совершить молитву за мир в Украине».

Папа Франциск добавил: «Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало».