Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Руководитель Совбеза РФ присоединился к мероприятиям по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда. Государственных деятель 28 января возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге, после этого почтил память моряков полярных конвоев. Там он возложил венок и цветы к мемориалу, посвященному ужасающим событиям 2-ой мировой войны.

Затем Патрушев посетил Колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Открытие первой очереди музея намечено на 2019 г. «Часть экспонатов, переданных родственниками участников героических операций, уже находится в колледже», — говорится в пресс-релизе.

День снятия блокады Ленинграда в Петербурге подчеркнули торжественным салютом.

Напомним, 27 января в Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, прочие умерли от голода.