Пензенцев 10 февраля приглашают на гонку «Лыжня России»

Согласно положению о мероприятии, утвержденным Минспортом РФ, массовый лыжный забег пройдет 10 февраля во всех субъектах России. Вопросы ее организации обсудили на совещании в городской администрации 26 января. Главный старт в Ульяновске пройдет на стадионе «Заря» в Заволжье.

В гонке примут участие как профессиональные спортсмены, так и просто приверженцы.

В 2015 г. гонка пройдет в лесном массиве микрорайона «Арбеково».

Предполагается, что в гонке примут участие не менее 3,5 тыс. человек.

В день состязаний будут выделены дополнительные автобусные маршруты № 50 от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.

Дистанция дороги составит приблизительно 1 км для массового забега, VIP-забега, забега команд семей и забега лиц с ограниченными возможностями здоровья, для спортсменов-мужчин — 5 км, а для женщин — 2,5.

Центральный старт состоится 10 февраля в 13:00 в городе Ханты-Мансийске, на территории Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, ул. Спортивная, 24.

12.20 массово стартуют взрослые участники, в 12.30 — молодые лыжники.