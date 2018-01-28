Петербургские «Лицедеи» попросили помощи у Путина

Артисты театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в конфликте с владельцами здания, где находится театр.

Артисты выложили в сеть видеозапись, где ставят подписи в поддержку Путина на предстоящих президентских выборах РФ. Артисты рассказали, что их выгоняют из здания на Петроградке. Собственник здания изменил условия аренды в одностороннем порядке, после чего ее стоимость сильно выросла. Конфликт между артистами и бизнесменами продолжается уже почти пять лет. В сети недавно появилась петиция о помощи артистам.