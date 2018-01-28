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Появилась информация, чем Украина усилит авиацию и ПВО в 2018 году


Добавлено: 28 янв 2018 в 19:21, Категория: Украина
Появилась информация, чем Украина усилит авиацию и ПВО в 2018 году

В 2018 году Украина планирует значительно повысить обороноспособность системы ПВО, закупив для этого новые комплексы и модернизируя уже имеющиеся в наличии, а также, расширить возможности авиации.

Военный эксперт Сергей Згурец сообщает, что в этом году начнется процесс глубокой модернизации истребителей МиГ-29 и Су-27, которые существенно повысят возможность украинской авиации обнаруживать цели противника в воздухе и уничтожать его на земле, используя новые управляемые средства поражения, которые разрабатываются и будут производиться в Украине.

Згурец добавил: «Когда мы говорим о противовоздушной обороне, то здесь также будет сделан большой шаг вперед, если мы примем во внимание, что принимается решение о разработке комплексов средней дальности с опорой на наши разработки, то есть с использованием того потенциала, который сегодня наши предприятия реализуют на территории других стран».

Сообщается, что одним из основных направлений усиления украинской ПВО будет модернизация комплексов, которые уже стоят на вооружении.

Эксперт уточнил: «И опыт удачных пусков, и комплексные работы, которые проводятся нашими государственными и частными предприятиями, позволяют говорить о том, что наш противовоздушный щит станет достаточно сильным за счет работ по усилению потенциала комплексов С-300, „Бук“, введения в состав Вооруженных сил комплексов типа „Куб“, осуществления работ по модернизации комплекса С-125, приведения в боевое состояние комплексов С-300В1, закупки большого количества радиолокационных станций различного уровня».


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Добавлено: 28 янв 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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