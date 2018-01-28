Появились печальные фото, как дончане пытаются дозвониться на Vodafone

Жители оккупированного Донецка нашли точку, с которой можно дозвониться на номера украинского мобильного оператора Vodafone.

Местные жители утверждают что поймать связь можно на Рутченково — станции Донецкой железной дороги в Кировском районе города. Однако, для этого нужно подняться на мост станции.

Местные жители пишут: «Советы бывалых: одевайтесь оч тепло. Руки за полчаса до выхода на мороз обработайте защитным кремом. При включении телефона МТС не сразу ловится. нужно подождать несколько минут. Заранее, в теплом месте включите телефоны и при вхождении на мост просто постойте на нем не вынимая рук из карманов. Не нужно держать кусок стекла и пластика в руках. Телефон моментально станет ледяным и будет отмораживать вам руки. Пришли на мост. Постояли минуты три и уж затем доставайте по одному свои телефоны. Не нужно метаться. прыгать и ловить сигнал. Медленно ходите по мосту и смотрите на шкалу. Шкала появилась — остановились и работайте с меню телефона. Не ходите с мест на место!!! Сигнал очень капризный. Может уйти… Причем, разные телефоны по разному работают в режиме слабого сигнала».

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