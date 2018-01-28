Провокаторы Кадырова в Грозном напали на Собчак с оскорблением

Российскую телеведущую и кандидата в президенты России Ксению Собчак в Грозном встретила группа кадыровских провокаторов, которые публично обозвали ее «лошадью» и потребовали убираться из Чечни.

Отмечается, что инцидент произошел во время визита Собчак в Грозный в рамках предвыборной кампании, в тот момент, когда она вместе со своей командой покупала кофе. В этот момент к ней подошла группа чеченцев с вопросом «Зачем вы пьете кофе? Кофе вреден для лошадей».

В то же время, Собчак довольно сдержанно отреагировала на провокацию и продолжила говорить с чеченцем. При этом она заявила, что Чечня известна своим уважительным отношением к женщинам, на что провокатор ответил ей серией оскорблений и потребовал Собчак уезжать из Чечни.