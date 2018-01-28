Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Об этом сообщается в пресс-центре Кремля.

Русский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост руководителя Чехии, проинформировали в Кремле.

Руководитель комитета Государственной думы назвал Земана авторитетным и конструктивным европейским политиком. Также он сказал, что настрой Земана на поддержание развития дружеских российско-чешских отношений высоко ценится Кремлем.

В ее тексте президент РФ объявил, что результаты выборов подтвердили высокий авторитет Земана как ответственного политика, имеющего богатый опыт.

Путин также пожелал Земану «здоровья, благополучия и новых успехов в национальной деятельности».

Земан был переизбран президентом Чехии по результатам завершившегося в субботу 2-го тура выборов. У его конкурента, прежнего председателя академии Йиржи Драгоша, остается 48,62%.