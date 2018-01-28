Разнородовые подразделения-передовики российской военной базы ЮВО в Абхазии вступили в борьбу за право именоваться «ударными»

Разнородовые подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли решение добиться присвоения почетного наименования «Ударное».

В числе передовиков артиллерийское, мотострелковое и танковое подразделения с наивысшими оценочными показателями.

В перечень критериев входят до 20 элементов, в том числе грамотность действий по тревоге, высокий уровень боевой подготовки, качественное техническое обслуживание военной техники.

В ходе занятий по огневой подготовке подразделения базы соревнуются в выполнении боевых стрельб из различного штатного вооружения - новейших танков Т-72Б3, современных бронетранспортеров БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

Все состязательные элементы проводятся и оцениваются как на приказарменных территориях, так и на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.

В завершении учебного периода в апреле текущего года подразделения с максимальными показателями, для получения наименования «ударное», будут проверены комиссией Главного управления боевой подготовки Минобороны России.

Решением Командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова за право именоваться «ударным» в состязаниях принимают участие более 200 подразделений различных видов и родов войск, включая тактические группы кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также эскадрилий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.