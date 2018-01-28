РФ отказалась выдать Украине осужденного крымчанина Лугина: названа причина

Заключенный в России экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин не сможет отбывать наказание в Украине из-за того, что имеет российское гражданство.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на запрос уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской ответила отказом.

При этом по информации жены Андрея, Ирины Лугиной, ее муж имеет только украинское гражданство. Отмечается, что Андрей Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации по ст. 93 и 257 (бандитизм) УК Украины. Лугин был осужден в 2010 году к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, действовавшей в Керчи в 90-х годах.

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