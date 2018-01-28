Российский лыжник умер во время гонки в США

54-летний российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки в США.

Чемпионат мира среди ветеранов прошёл 26 января в американском штате Миннесота.

Как сообщает издание «Лыжный спорт», Шамшурину до финиша оставалось всего несколько километров. Тело мужчины предстоит перевезти на родину.

Причина смерти пока не уточняется.

Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января, отмечается на его официальном сайте. В нем могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Как следует из старт-листа, Шамшурин бежал на дистанции 40 километров.