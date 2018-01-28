Русский ниндзя - 8 выпуск - Финал (28.01.2018)

Добавлено: 28 янв 2018 в 11:49 ,

Русский ниндзя 8 серия Финал последний выпуск 28 января. Зрителей ждет кульминация первого сезона проекта. Участникам предстоит попробовать покорить 20-метровую гору Мидорияма и побороться за главный приз в пять миллионов рублей. Первый тур состоит из девяти препятствий, которые необходимо преодолеть за 4 минуты 15 секунд, во втором участникам дается всего две минуты на преодоление пяти новых препятствий, после чего его ждут еще три испытания. Эта полоса препятствий не прощает даже малейших помарок! Ранее в отборочном этапе каждой серии принимали участие 45 атлетов, после чего лучшие попадут в полуфинал и там поборются за три путевки в финал проекта. Участники шоу впервые увидят полосу препятствий только на старте, поэтому возможность победить и выиграть главный приз в размере 5 000 000 рублей будет у каждого. Ведущие шоу – Тимур Соловьев, Юлианна Караулова и Евгений Савин.





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