Саакашвили собирает средства на свержение Порошенко

Партия «Рух новых сил» планирует 4 февраля, массовые акции протеста за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что данная акция стартует от парка Шевченко в Киеве до Майдана и будет «мирной и конституционной».

Саакашвили назвал президента «главным вором и барыгой страны» и добавил: «Пятый месяц мы боремся против олигархата, коррупции и диктатуры и выдвигали очень простые требования: принять закон об импичменте, создать антикоррупционный суд, принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность. Вместо этого мы получили политический террор и репрессии, аресты, преследования и сфабрикованные уголовные дела. С этой бандой не может быть никакого компромисса. Мы будем идти к победе!».

Кроме того, Саакашвили отметил, что его ресурсы несопоставимы с ресурсами власти — украинского олигархата. Он подчеркнул: «Средний класс сможет победить только тогда, когда объединится и направит свои ресурсы на достижение конкретной задачи. Нам нужна ваша помощь! Для организации марша, нам нужно изготовить и распространить листовки, помочь людям доехать до Киева из областей и обеспечить сцену и звук». В связи с этим, он объявил сбор средств.