29 января 1918-ого года на железнодорожной станции Круты Черниговской области случилось вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Об этом поведал вице-премьер Павел Розенко.

Перед началом праздничных мероприятий вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал, что глава государства не смог прибыть из-за неблагоприятных погодных условий и объявленного в Киеве штормового предупреждения.

По утверждению Розенко, диспетчеры аэропорта не дали разрешения самолету Порошенко на посадку.

По утверждению Розенко, самолету Порошенко не разрешили приземлиться в регионе из-за плохой погоды и штормового предупреждения.

Порошенко категорически отверг предложение пересесть на автомобиль, так как не хотел, чтобы участники мероприятия «его ждали». Вице-премьер подчеркнул, что Порошенко предлагали добраться до места на автомобиле, однако президент Украинского государства посчитал неприемлемым, чтобы его пару часов ждали участники мероприятий.

В завершении Розенко объявил, что президент примет участие в запланированной встрече в начале рабочей недели, 29 января.