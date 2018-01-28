«Щупальца русского мира»: как Вятровичу угрожают Высоцкий и Цой

Претендующий на звание главного декоммунизатора Украины директор так называемого института нацпамяти Владимир Вятрович предостерёг украинцев от прослушивания песен Высоцкого и Цоя.

«И снова о „гэть вид Москвы“. Не все щупальца русского мира такие отвратительные и очевидные, как Совок и Московская церковь. Некоторые более симпатичны, изысканны и респектабельны, но не менее опасны», — пишет Вятрович на своей странице в соцсети.

«Ирониясудьбы», «восьмоемарта», булгаковы, пугачёвы и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения».

Итак, Вятровичу снова угрожают фильмы и музыка, ведь ничего своего украинский концепт породить не способен, во всяком случае такого своего, которое бы через поколения оставалось неким объединяющим фактором и элементом культурного кода. Пока всё, что породил концепт украинства, — это ненависть и идея доказательства своей нетождественности России.

Как сообщала «Русская Весна», приспешник олигарха Коломойского, мэр Днепропетровска Филатов уже посоветовал Вятровичу «не учить как родину любить», попутно назвав его б..ю.

А вот как прокомментировал слова Вятровича одесский журналист Юрий Ткачёв:

«Самое интересное здесь в том, что Вятрович, безусловно, абсолютно прав — если не по форме, то по сути. Потому что и Булгаков, и Высоцкий, и Цой — это сокровища именно русской культуры. И читая Булгакова или слушая Высоцкого, мы приобщаемся к этой самой русской культуре. А не к какой-то иной.

И поэтому — да, Вятрович прав. Если уж „остаточнэ прощавай“ — то „прощавай“. Никаких Высоцких. Никаких Булгаковых. Павлычко вон читайте. Или что там у вас котируется»