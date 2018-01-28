Шкиряк спрогнозировал ближайшее будущее Плотницкого

Спецслужбы РФ, ФСБ и Кремль не оставят в живых главарей боевиков «ЛДНР» и при первой же возможности примутся за экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, задержанный в Москве.

Советник главы МВД Авакова Зорян Шкиряк заявил, что не сомневается, что Плотницкого ждет физическое устранение, называя бывшего главаря «ЛНР» «террористом, на руках которого кровь украинских солдат и жителей Донбасса».

Кроме того, он пояснил, что у бывших лидеров «республик» оккупированного Донбасса нет никакого будущего, и все они закончат одинаково. Также, Шкиряк отметил, что Захарченко и Плотницкий являются свидетелями российского вторжения в Донбасс, при осуществлении которого приказы отдавались лично президентом Путиным, соответственно, все они должны быть зачищены.