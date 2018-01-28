Сирийская оппозиция в Сочи не поедет, однако на переговорах это не отразится

До этого Сирийский комитет по переговорам сказал об отказе от участия во встрече в своем микроблоге в Twitter’е.

«Россия никому в Сирийском совете по переговорам ничего не должна».

Печатное издание «Газета» ссылаясь на ФАН передает, что до этого уполномоченные сирийской оппозиции объявили о бойкоте Конгресса государственного разговора Сирии. На мероприятие, по последним предварительным данным МИД РФ, приглашено около 1600 уполномоченных сирийского общества. «Какие-то вещи мы можем оценить позитивно, у нас твердые убеждения относительно реализации резолюции СБ ООН 2254», — добавил он.

Кроме того, Российская Федерация пригласила посетить съезд уполномоченных ООН и некоторых остальных стран.

По мнению уполномоченных оппозиции, этот формат подрывает женевский процесс.

СКП провел голосование по участию в съезде в Сочи поздно вечером в конце рабочей недели.

Съезд сирийского государственного разговора пройдет в Сочи 29-30 января.

До этого от участия в сочинской встрече отказались вооружённые курды. Кроме того, аль-Ариди объявил, что съезд в Сочи может быть попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах». Дискуссии ведутся на всех уровнях, очевидно, на высшем уровне, — цитирует ТАСС пятничное объявление официального уполномоченный Сирийского комитета по переговорам Яхью аль-Ариди.

ООН настаивает на реализации четырёх так называемых корзин: управление, конституция, выборы и борьба с терроризмом. «Поэтому никто не может нас обвинять в том, что мы нарушили дисциплину делегации (приняв решение участвовать в Конгрессе)», — подчеркнул председатель «московской платформы».