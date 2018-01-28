СКР возбудил дело о гибели пяти человек при пожаре в общежитии Омской области

При пожаре в общежитии в поселке Новоомский Омской области погибли пятеро, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали семь человек. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело, говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По данным следствия, пожар начался в одной из комнат общежития на четвертом этаже — загорелась электроплитка, на которой 23-летний молодой человек готовил еду. Предполагаемый виновник пожара выжил. Погибли его соседи — три женщины и двое подростков.