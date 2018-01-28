Следствие вели с Леонидом Каневским - Приворотное зелье (28.01.2018)

Добавлено: 28 янв 2018 в 23:00 ,

Следствие вели с Леонидом Каневским. Приворотное зелье последний выпуск 28 января. Влюбленная женщина хотела, во чтобы то ни стало, заполучить женатого мужчину и решилась на приворот. Как чудо-эликсир попал совсем в другие руки и почему оказался смертельной отравой. Документальный сериал, рассказывающий об уголовных делах, которые гремели на весь Советский Союз. По ним были написаны романы и сняты художественные фильмы. Их фигуранты — миллионеры эпохи социализма, хитроумные воры, профессиональные грабители и валютчики. Они бросили вызов советскому обществу. Вызов приняли лучшие сыщики страны.





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