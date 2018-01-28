Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин. Будет интересно и весело.

Он уточнил, что представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы.

Также, как сказал мэр в социальная сеть Twitter, «необычная программа будет в парке Коломенское». Отдельные мероприятия запланированы во всех округах, а в парке Коломенское обещают необычную программу.

«В этом году #МосковскаяМасленица пройдет с 9 по 18 февраля». В городе организуют 25 площадок для празднования. Мероприятия фестиваля «Московская Масленица» состоятся во всех округах столицы, будет задействовано не менее 40 площадок.

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