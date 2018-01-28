Социалисты исключили Киву из своих рядов за «рейдерство»

Социалистическая партия Украины в ходе заседания политсовета и центральной контрольной комиссии исключила экс-советника министра внутренних дел Украины Илью Киву, являвшегося «самопровозглашенным лидером партии».

При этом Илью Киву лишили статуса главы Социалистической партии Украины и исключили из рядов на заседании политсовета СПУ. Данное решение партийцы приняли единогласно 27 января на заседании политсовета.

Глава СПУ Петр Устенко уточнил, что собрались внепланово и по важному поводу «В связи с попыткой рейдерского захвата партии».

В то же время, социалисты ставят перед собой амбициозные планы по объединению левых политических сил страны и уверены, что «экс-правоску» Киве нет места в руководящих рядах партии. Кива своеобразно отреагировал на новость, обвинив своего оппонента Устенко в алкоголизме.

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