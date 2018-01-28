Сотрудники ГПСУ задержали белоруску, разыскиваемую Интерполом

Украинские пограничники задержали гражданку Белоруссии, объявленную в розыск Интерполом.

В Госпогранслужбе отметили: «В пункте пропуска „Новые Яриловичи“ пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске».

Также, что на пункте пропуска при въезде в Крым был задержан украинец, который ехал на украденном автомобиле. Пограничники добавили: «По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Обнаруженную иномарку и нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции».