"Спарта" разрешила футболисту Караваеву вести переговоры с другими клубами

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пражская "Спарта" разрешила российскому защитнику Вячеславу Караваеву вести переговоры о переходе с другими командами, сообщается на сайте чешского футбольного клуба.

Отмечается, что Караваев не полетел со "Спартой" на сбор в Испанию.

В декабре агент футболиста Алексей Сафонов сообщил РИА Новости, что Караваев хочет сменить обстановку и с большой долей вероятности вернется в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, в 2016 году перешел в "Спарту" и по итогам сезона-2016/17 был признан лучшим игроком клуба, а также вошел в символическую сборную чемпионата Чехии.