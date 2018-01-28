США включили в санкционный список замминистра энергетики РФ

МинФин США расширило список физических и юридических лиц, на которых распространяются антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией в государстве Украина.

Так, под санкции попали замминистра энергетики Андрей Черезов, босс департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а кроме этого руководитель «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Как отмечает агентство, в список добавлена 21 фамилия.

По компаниям министр финансов обнародовал два списка, в которых числится 21 организация. Кроме этого, в список включен руководитель «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Среди подвергнувшихся ограничениям компаний, в частности, назван ЗАО «Внешторгсервис», а еще ООО «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха») и «Силовые машины». Также в список вошли компании, связанные с «Сургутнефтегазом». Индекс РТС стабилизируется после понижения.