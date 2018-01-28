Стало известно, почему Порошенко не было на торжествах в честь столетия боя под Крутам

Президент Украины Петр Порошенко из-за плохой погоды и штормового предупреждения не смог прибыть к Мемориалу Героям Крут в Черниговской области.

Вице-премьер-министр Павел Розенко в начале торжественных мероприятий в честь годовщины боя под Крутами заявил: «Сегодня в наших мероприятиях должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня происходит и в Киеве, и здесь, ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области. Была идея насчет пересадки в автотранспорт и прибытие сюда на автомобиле, но президент Украины считал неприемлемым, чтобы все люди, которые здесь собрались, ждали его два часа».

По его словам, завтра в Украине уже при участии президента состоится еще ряд торжественных мероприятий в честь 100-летия со дня боя под Крутами. Розенко добавил: «Поэтому искренние извинения от президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних наших мероприятиях».