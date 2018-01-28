Известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на украинский рынок. «Мы не планируем работу на Украине», — сказано в сообщении пресс-центра Starbucks Corporation, размещенном украинским изданием «Капитал». Соответствующее объявление поступило от главы города столицы страны Украина Виталия Кличко в процессе Всемирного финансового форума, который проходит в Давосе. До этого президент Петр Порошенко объявил, что инвестор гривной, долларом, фунтом голосует за признание перемен в государстве Украина. «Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в повсеместной кофейной компании», — проинформировал он. Он также привел пример американской компаии Starbucks, которая, по его словам, изучает вопрос о выходе на украинский рынок. «Главное — как оценивают то, что я делаю», — обозначил Кличко.

В СМИ сразу проинформировали, что вопрос о появлении Starbucks в государстве Украина уже решили в пользу последней. Но свое мнение по этому поводу высказал политконсультант Дмитрий Джангиров. Информацию об этом сообщили в пресс-центре компании. Кличко — наша гордость, Starbucks — наша надежда!