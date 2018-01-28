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Суд запретил назначить Пучдемона главой Каталонии дистанционно


Добавлено: 28 янв 2018 в 11:59, Категория: Новости на сегодня
Суд запретил назначить Пучдемона главой Каталонии дистанционно

Конституционный суд Испании постановил, что бывший председатель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон не может быть вновь утвержден на этом посту дистанционно, сообщает Reuters.

Напомним, Пучдемон поддерживает отделение Каталонии от Испании, такое решение было принято после проведения в регионе референдума. Правительство Испании не признало его итогов и возбудило уголовные дела против Пучдемона и членов его правительства. Пучдемон был лишен поста главы автономной провинции и, опасаясь уголовного преследования за сепаратизм, покинул Испанию.

Согласно решению КС Испании, Пучдемон может быть вновь утвержден на этом посту лишь в случае его личного присутствия. Такое постановление было вынесено после появления сообщений о том, что каталонский парламент нового созыва может получить право выносить законотворческие решения онлайн.



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Добавлено: 28 янв 2018 в 11:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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