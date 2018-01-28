Только один человек пришел на акцию Навального на Камчатке

Об этом РИА Новости проинформировал председатель Совета по правам человека Михаил Федотов.

Протестные акции, которые устроили 28 января в 33 городах РФ сторонники оппозиционера Алексея Навального, прошли относительно спокойно.

До этого мониторинговая группа СПЧ распространила сведения о количестве участников воскресных акций Навального.

На акцию оппозиционера Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском пришел один человек. «В какой-то части городов они были согласованы, и там все прошло абсолютно спокойно, в иных они не были согласованы, однако тоже прошли относительно спокойно», — проинформировал Федотов.

По утверждению руководителя СПЧ, акции еще продолжаются в Петербурге и столице.

«Я хотел бы, чтобы и участники этих публичных акций тоже проявляли бы уравновешенность и почтение к закону», — добавил Федотов. «В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске — около 600, в Нижнем Новгороде — порядка 550, в Перми — 380, в Челябинске — 350, в Омске — 270», — сообщается в заявлении на сайте совета. В Перми и Челябинске акцию посетили наименее 400 человек. Там же на Тверской улице был схвачен сам Навальный. Секретарь Российского Президента Дмитрий Песков предупредил, что проведение неправомерных митингов «будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона».

Прошлая статистика акций приверженцев Навального говорит, что власти согласовывали основное большенство заявок. В Петропавловске-Камчатском на акцию пришел только один приверженец оппозиционера.