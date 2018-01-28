Трагическая ошибка Навального

Навальный совершил в своей политической жизни ровно одну ошибку — она и зачеркнула его способности и перспективы.

Имея на старте высокий рост, харизму, красивую семью, умеренный национализм и разоблачения жуликов, он купился на самое легкое, самое быстрое предложение, какое было: стать повелителем мух, королем культурно-возрастного меньшинства.

Дело известное — когда продаешь какой-то товар, проще всего впарить его подросткам. Подростки тупые и стадные — все прибегут и все скупят. Со взрослыми всегда труднее — они сомневаются, у них есть старые привычки, они задают ненужные вопросы.

Так и тут. Веселые студенты, прогрессивные молодые менеджеры, слушатели «Эха» и зрители «Дождя» — это элементарная, в одну секунду собираемая воедино, активная, шумная, сразу и долго аплодирующая аудитория, послушно открывающая свои яндекс-кошельки, чтобы пожертвовать на ремонт провала.

Взять ее себе так удобно.

Хоп-хоп-чик-чик — и ты свой, и ты главный.

Но это и была трагическая ошибка.

Потому что в разделенной стране от культурно-возрастного меньшинства — нет дороги дальше.

Пионеры твои, и комсомольцы твои, — зато взрослые поморщились, плюнули, и они-то твоими уже не будут.

А надо было — отказаться от быстрых успехов.

Надо было — медленно, терпеливо добиваться доверия апатичного, старшего, угрюмого, молчаливого большинства.

Но теперь уже поздно.

Горн-барабан-салки-ножки-на весу-кроличьи ушки.

А на власть будет претендовать кто-то другой.

Дмитрий Ольшанский