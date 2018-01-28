Трамп поведал, когда доверяет собственный социальная сеть Twitter помощникам

Американский лидер Дональд Трамп в рамках своего интервью для канала ITV поделился данными о том, кто ведет его аккаунт в микроблоге Твиттер.

Но иногда, из-за нехватки времени, он надиктовывает сообщение кому-то из собственных помощников, и они публикуют его. По утверждению президента США, он может писать в социальная сеть Twitter ранним утром либо вечером, но на протяжении дня он занят. «Однако ежели я очень занят по ходу дня, то время от времени я только очень быстро что-либо диктую, и позволяю одному из собственных людей это опубликовать».

Американский лидер также поделился, что обычно он занят соцсетями, когда лежит в постели либо ест. Также он пишет твиты за завтраком или ланчем, сообщает агентство Press Association.

Полное интервью ожидается в воскресенье на британском телеканале iTV.