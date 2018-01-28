Трамп призвал к «решительным мерам» против «Талибана»

Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество к «решительным мерам» против экстремистской группировки «Талибан», взявшей на себя ответственность за нападение в столице Афганистана Кабуле, в ходе которой погибли не менее 95 человек.

Трамп отметил: «Я осуждаю беспощадную атаку в Кабуле, из-за которой погибли десятки невинных мирных жителей и в которой сотни получили ранения… Сейчас все страны должны принять решительные меры против „Талибана“ и террористической инфраструктуры, которая поддерживает их. Жестокость талибов не победит».