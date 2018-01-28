Украинские националисты потребовали сократить Климкина за «очередной дипломатический провал»

Националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока потребовала от президента Украины Петра Порошенко и Верховной рады осудить польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии и сократить министра иностранных дел Павла Климкина «за очередной дипломатический провал».

До этого народные избранники польского сейма проголосовали за уголовную ответственность для приверженцев Бандеры.

Согласно закону, тот, кто «публично вопреки фактам отрицает» перечисленные в нем правонарушения, «подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3-х лет».

В том, что Польша позволила себе «вмешаться во внутренние дела Украины», националисты винят украинских дипломатов. Кроме того, они настаивают на возвращении Степану Бандере звания Героя Украины.

Также в оповещении украинских националистов сообщается, что польские власти «не смели бы принимать таковых решений, если бы в Киеве им не потакали». УПА* действовала в большей степени на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.