В аэропорту Москвы задержали россиянку перевозившую алмазы в трусах

В аэропорту Домодедово задержали 53-летнюю россиянку, которая попыталась вывезти в Израиль партию алмазов на сумму в 8 миллионов рублей.

Так, вчера у россиянки, собравшейся лететь в Тель-Авив, в трусах обнаружили крупную партию ограненных алмазов. По информации, масса изъятых драгоценных камней составила 437 карат (более 80 граммов), а общая сумма стоимости 8 миллионов рублей. В отношении женщины завели уголовное дело сразу по двум статьям. Ее обвинили незаконном обороте драгоценных камней и контрабанде.