В Днепре «Таврия» столкнулась с маршруткой: есть пострадавшие

Сегодня в результате ДТП в Днепре при участии легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали 2 человека.

По информации, авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого, где произошло столкновение маршрутки и автомобиля «Таврии».

Отмечается, что удар пришелся на лобовую часть маршрутки. При этом «Таврия» получила механические повреждения с нескольких сторон.

В ходе аварии пострадал водитель и пассажир «Таврии», однако, об их состоянии не сообщается. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Подробности происшествия устанавливает полиция.

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