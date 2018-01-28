В Екатеринбурге просят Путина защитить от сноса недостроенную телевизионную башню

Екатеринбургские защитники недостроенной городской телевизионной башни собирают подписи в поддержку своей петиции к российскому лидеру Владимиру Путину.

Власти города хотят снести недостроенную башню, но недовольные горожане хотят сохранить заброшенное с 1991 года строение в роли символа Екатеринбурга. Местные СМИ пишут, что в городе прошел пикет, в котором поучаствовало порядка 200 человек. Екатеринбуржцы не готовы отказаться от недостроенной телебашни и видеть на ее месте новую ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».

О сносе недостроенной телебашни стало известно в начале января из Instagram-аккаунта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Подписчики главы региона также разделились на два лагеря: одни выступают за снос телебашни, другие — резко против такого решения.