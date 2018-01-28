В Киеве войну в Донбассе хотят превратить в позитив для Украины

Как передает источник, экс-министр предложил загрузить оборонные предприятия государства заказами по максимуму.

«Было бы нормально, если б все предприятия оборонки Украины осуществляли свою работу в три смены. Потому как в стране, которая воюет, подобные предприятия обязаны быть загружены по самое не могу. Сегодня люди не знают, как пробиться вместе со своей продукцией. На передке говорят: беда. Ведь это ненормальное явление», — рассуждал Ехануров.

Он подчеркнул, что боевые действия в Донбассе Украина может и должна превратить в позитив для себя. И даже рассказал каким образом.

«Беду, которая есть у нас, нужно превратить в позитив. Каждое изделие предприятий нашей лиги обязательно подписывать: мы страна, которая воюет, это всё используется в боевых условиях. Покупайте украинское!» — заявил Юрий Ехануров.

Тем самым, бывший премьер-министр Украины убедительно предлагает властям использовать войну в Донбассе в позитивном русле - для рекламы на международных рынках оружия, которое производится в стране.