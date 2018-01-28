В Мариуполе жители с почетом встретили 56 бригаду ВСУ

Вчера в Мариуполе на площади Воинов местные жители с почетом встретили 56-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая вернулась в Мариуполь.
Отмечается, что бригада была сформирована на основе трех батальонов территориальной обороны в 2015 году. Ее военные стояли на обороне вокруг Мариуполя. После этого они перемещались по следующим населенным пунктам — Чермалык, Новоселовка, Павлополь, Гнутово, Широкино.
В ноябре прошлого года они были передислоцированы в Херсон, до границы с оккупированных Крымом.
Торжественная часть закончилась возложением цветов и неформальным общением с бойцами.
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