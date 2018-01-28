Сегодня в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище похоронили советскую и российскую певицу Людмилу Сенчину.

Отмечается, что отпевание артистки прошло в соборе Владимирской иконы Божией матери. Известно, что похоронить ее на Смоленском кладбище, было последней волей певицы. Неподалеку от ее могилы находится могила российского певца и друга Сеничной Эдуарда Хиля, которого не стало в 2012 году.

Проститься с певицей пришли родные, близкие, коллеги, а также многочисленные поклонники ее творчества. Среди коллег были Йосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Игорь Корнелюк, Михаил Боярский, Илья Резник и многие другие.

Embedded video for В России сегодня простились со знаменитой певицей

Видео: