В Сочи построили новый детский сад на 300 мест

Детский сад отстроили по поручению президента России Владимира Путина.

В 2016 году жители города обратились к российскому лидеру с жалобой на нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях. После этого глава РФ дал распоряжение построить комфортный детский сад в Сочи. Здание построили и оснастили его всем необходимым - двумя спортивными залами, музыкальным классом, живым уголком, а также кабинетами психолога и логопеда. Детский сад полностью готов к тому, чтобы начать подготовку ребят к школе. На строительство детсада потратили около 260 миллионов рублей.

Также новое образовательное учреждение дает 57 новых рабочих мест, 27 из которых займут педагоги. Как отметили в администрации курорта, за последние семь лет в городе появились 24 дошкольных образовательных учреждений и восемь школ.