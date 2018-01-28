В Сочи встречают первых участников сирийского конгресса

Первых участников конгресса нацдиалога Сирии встретили согласно русским традициям – караваем и солью под сопровождением народных песен, сообщает РИА Новости.

Вечером 28 января прибыли первые 175 человек. Немного позже прилетят 169 человек, являющиеся представители профсоюзов и объединений. Участникам предложили каравай и соль. Аэропорт был украшен плакатами с надписями «Мир народу Сирии». Профессор Тишринского университета в Латакии Жорж Исбер выразил надежду на то, что здесь решится сирийский вопрос.

Среди гостей прибывших из Дамаска первым рейсом есть и внутренняя оппозиция, но большинство их представителей прилетит в Сочи 29 января, как и команда ООН, возглавленная специальным представителем генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи – первая попытка собрать на переговорах такой широкий состав участников с начала конфликта в 2011 году. Запуск конституционной комиссии и конституционная реформа в арабской республике стоят на главном месте этих переговоров.

МИД РФ пригласил участвовать примерно 1600 представителей сирийского общества, а наблюдателями – представителей ООН. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сказал, что это мероприятие должно дать старт процессу работы над новой конституцией Сирии и там предоставят слово абсолютно всем.