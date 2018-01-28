В США свирепствует смертельный грипп, уже умерли 37 детей

В США закрыли на карантин учебные заведения пне менее, чем в 11 штатах из-за эпидемии гриппа.

Местные СМИ сообщают: «Школы в по меньшей мере 11-ти штатах закрылись из-за наихудшей за последних по крайней мере десять лет в США ситуации с заболеваемостью гриппом».

Так, речь идет о штатах Айдахо, Алабама, Иллинойсе, Кентукки, Миссури, Мичигане, Нью-Йорке, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Флориде.

Отмечается, что доминирующей разновидностью грипа этого сезона стал штамм H3N2, признанный особенно заразным. Данный вирус уже стал причиной смерти не менее 37 детей и по ожиданиям, останется в масштабах эпидемии еще несколько недель.

Только за последнюю неделю представители власти на местах в разных штатах сообщили о 7 летальных случаях от гриппа среди детей. Количество амбулаторных визитов в больницы, которые принимают людей с гриппом, существенно выросло в последнее время и по состоянию на середину января превысило сезонный пик.