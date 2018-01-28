Как минимум 11 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа. Об этом проинформировал канал Fox News. Дата восстановления занятий не установлена, так как она зависит от эпидемиологической ситуации в государстве.

Согласно его данным, с понедельника не будут проходить уроки в школах Айдахо, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Мичиган, Миссури, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида.

Отметим, ранее стало известно, что бушующая на территории США эпидемия гриппа уже унесла жизни 37 детей. Специалисты предполагают, что в конце зимы этот показатель может удвоиться. Кроме этого, вакцинации подлежат пенсионеры и дети, не получившие прививки ранее.