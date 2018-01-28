В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi

Об этом сказал корреспондентам управляющий ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

В столице России в автобусах частных перевозчиков могут установить оборудование для работы сети Wi-Fi, информирует РИА Новости ссылаясь на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павла Павлова. Он проинформировал, что пока такая возможность только в планах. Также Wi-Fi установлен в «Аэроэкспрессах», электричках.

Отметим, пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов «Мосгортранса» уже могут пользоваться беспроводным интернетом в транспорте. При всем этом авторизоваться в глобальной паутине нужно только один раз. Также к февралю обещают ввести беспроводную сеть в 94 электричках.