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В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi


Добавлено: 28 янв 2018 в 00:00, Категория: Политика
В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi

Об этом сказал корреспондентам управляющий ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

В столице России в автобусах частных перевозчиков могут установить оборудование для работы сети Wi-Fi, информирует РИА Новости ссылаясь на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павла Павлова. Он проинформировал, что пока такая возможность только в планах. Также Wi-Fi установлен в «Аэроэкспрессах», электричках.

Отметим, пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов «Мосгортранса» уже могут пользоваться беспроводным интернетом в транспорте. При всем этом авторизоваться в глобальной паутине нужно только один раз. Также к февралю обещают ввести беспроводную сеть в 94 электричках.



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Добавлено: 28 янв 2018 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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