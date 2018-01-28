В Финляндии начались выборы президента

Утром на территории Финляндии свыше 2-х тыс. избирательных участков распахнули свои двери в ожидании избирателей, готовых отдать собственный голос в пользу будущего президента страны.

Голосование продлится до 20:00 по здешнему времени. Понятно, что преждевременно в голосовании поучаствовали 36,7 процента жителей страны.

Понятно, что на пост руководителя государства претендуют восемь кандидатов.

Стоит обозначить, что в государстве уже прошли досрочные выборы, во время которых проголосовали 36,7% избирателей. Затем необходимо сложить бюллетень пополам, поставить на нем печать у члена избиркома и только затем документ нужно бросить в урну для голосования.

СМИ фаворитом называют действующего президента Финляндии Саули Ниинисте. Право голоса имеют порядка 4,2 млн человек из не менее чем 5,5-миллионного населения страны. Но выборы могут ограничиться одним туром — настолько сильны позиции действующего президента Саули Ниинистё. Согласно обнародованной декларации, компании и частные лица выделили на предвыборную кампанию кандидата в целом 1,5 млн евро, что значительно больше, чем у иных претендентов. От крупнейшей оппозиционной политической силы — Социал-демократической партии (СДП) на выборы идет депутат парламента Туулу Хаатайнен. Он состоится, ежели ни один из претендентов не наберёт больше 50 процентов голосов.

Специалисты прогнозируют победу, хотя и с минимально возможным отрывом, действующему главе государства Ниинистё.