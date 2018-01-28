В Гималаях спасают альпинистов, застрявших на высоте 7 тыс. метров

Показать меню
Актуально
Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» - 00:23 Лучшим фильмом года стал «Салют-7», получивший премию «Золотой орел» Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД - 00:23 Новые санкции в отношении России показывают беспомощность США – МИД Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин - 00:28 Россия создала лекарство от «санкционной чумы» США, — Рогозин Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы - 00:29 Туристы из РФ стали втрое чаще привозить инфекции из-за границы В Ялте сносят дельфинарий Зубкова - 00:29 В Ялте сносят дельфинарий Зубкова Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo - 00:29 Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне - 00:29 Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в сирийском Африне В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам - 00:29 В Брянской Облдуме приняли закон, который несомненно поможет обманутым дольщикам В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры - 00:29 В твиттере появилось фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: "Он самый - 00:36 Дженнифер Мейер об отношениях с Тоби Магуайром после развода: Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает - 00:38 Саночники Павличенко и Репилов поспорят за место на пьедестале ЧЕ, считает Демченко Российские саночники на ЧЕ в Латвии проверят свои силы перед Олимпиадой - 00:38 Российские саночники на ЧЕ в Латвии проверят свои силы перед Олимпиадой Ученые назвали единственный универсальный язык в мире - 00:44 Ученые назвали единственный универсальный язык в мире День силы 29 января 2018 года – что принесет успех и удачу - 00:48 День силы 29 января 2018 года – что принесет успех и удачу Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл, сколько стоят «хлебные» должности в ВСУ - 00:48 Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл, сколько стоят «хлебные» должности в ВСУ По стопам Гитлера: Порошенко предложил Европе создать новую коалицию против - 00:49 По стопам Гитлера: Порошенко предложил Европе создать новую коалицию против России Выборы-2018: четыре избирательных участка появятся на Украине - 00:51 Выборы-2018: четыре избирательных участка появятся на Украине
» » В Гималаях спасают альпинистов, застрявших на высоте 7 тыс. метров

В Гималаях спасают альпинистов, застрявших на высоте 7 тыс. метров


Добавлено: 28 янв 2018 в 22:00, Категория: Политика
В Гималаях спасают альпинистов, застрявших на высоте 7 тыс. метров

28 января cотрудники экстренных служб смогли добраться до француженки, которая самостоятельно спустилась на высоту 6,7 тыс. м. Девушка получила обморожение, но ее жизнь вне опасности.

Французская альпинистка Элизабет Револ оказалась в критической ситуации на одной из самых рискованных вершин мира — Нангапарбат, которая находится на северо-западе Гималаев, на территории Пакистана.

Альпинисты переночевали на достигнутой высоте, после этого попытались опуститься вниз, однако им это не удалось, поэтому они запросили помощи. Француженка начала спуск самостоятельно. Кроме этого, спасательная операция осложняется тяжелыми погодными условиями.

«Удалось сделать неимоверное. Мы вместе с Элизабет Револ и Денисом Урубко у основания стены Диамир (юго-восточный склон Нанга-Парбат — Sputnik)», — написал Белецкий.

«Польская команда Адама Белецкого и Дениса Урубко прервали восхождение на К2, однако взошли на иную, не менее существенную вершину — Пик героизма».

Секретарь Польского союза альпинистов Михал Лексиньский проинформировал, что участникам спасательной экспедиции удалось отыскать Элизабет Револ и посодействовать ей опуститься в лагерь на высоте 4 тысячи 850 метров. От поисков ее напарника — гражданина Польши Томаша Мацкевича — довелось отказаться.

В воскресенье 28 января Элизабет Револ была найдена живой.

Западные издания докладывают, что при спуске с горной вершины Гималаев совершили вынужденную остановку на опасном участке двое альпинистов, покоряющих восьмитысячные вершины гор.

После длительных поисков на склоне одной из самых рискованных горных вершин Нанга-Парбат в Гималаях была найдена живой француженка Элизабет Револь.



Материалы по теме:

Топ-10 самых высоких гор мира
На Эльбрусе спасли обморозившего ноги альпиниста
Cотрудники экстренных служб дошли до обмороженного альпиниста на Эльбрусе
Заблудившиеся на Эльбрусе альпинисты спасены
Добавлено: 28 янв 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Усик – Бриедис: когда и где смотреть бой

Усик – Бриедис: когда и где смотреть бой

В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу

В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу

Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе

Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе

Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов

Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов

Загрузка...



Лента новостей
Волкер: Россию могут лишить права вето в ООН - 23:20 Волкер: Россию могут лишить права вето в ООНВ Сочи встречают первых участников сирийского конгресса - 23:14 В Сочи встречают первых участников сирийского конгрессаВ Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедник - 23:10 В Марьино к 74-летию снятия блокады Ленинграда откроется музей-заповедникВ 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовки - 23:07 В 2018 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовкиВ Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акцию - 23:07 В Албании тысячи людей вышли на антиправительственную акциюКлуб НХЛ "Калгари" выставил Ягра на драфт отказов - 22:59 Клуб НХЛ Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом - 22:59 Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом"Севилья" упустила победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу - 22:59 Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden - 22:56 Вышел свежий live-альбом от Iron MaidenПапа Римский помолился за мир в Украине - 22:51 Папа Римский помолился за мир в УкраинеНикто не лишит Россию права вето в ООН – Волкер - 22:50 Никто не лишит Россию права вето в ООН – ВолкерЦифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник Путина - 22:50 Цифровые деньги помогут отследить финансовые потоки – советник ПутинаАтака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО) - 22:42 Атака разъяренного слона на автомобиль с туристами попала в Сеть (ВИДЕО)ЦВММ встретил свое 309-летие - 22:40 ЦВММ встретил свое 309-летие
Последние новости
В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат - 00:17 В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат Восточную пуму признали вымершей - 00:14 Восточную пуму признали вымершей Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган - 23:58 Целью Турции не является захват сирийской территории — Эрдоган Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) - 23:57 Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО) "Хетафе" арендовал у "Лас-Пальмаса" французского форварда Лоика Реми - 23:49 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) - 23:43 Британскому журналисту Грэму Филлипсу на митинге Навального разбили камеру (ФОТО, ВИДЕО) «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране - 23:39 «Газпром» представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак - 23:32 Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак "Спарта" разрешила футболисту Караваеву вести переговоры с другими клубами - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку "Шесть дней Берлина" - 23:29 Шейн Перкинс победил в кейрине на соревнованиях по велотреку Баскетболист "Оклахомы" Роберсон выбыл до конца сезона из-за травмы - 23:29 Баскетболист Трагическая ошибка Навального - 23:21 Трагическая ошибка Навального 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа - 23:21 11 штатов США закрыли школы из-за гриппа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"