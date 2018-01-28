В Гималаях спасают альпинистов, застрявших на высоте 7 тыс. метров

28 января cотрудники экстренных служб смогли добраться до француженки, которая самостоятельно спустилась на высоту 6,7 тыс. м. Девушка получила обморожение, но ее жизнь вне опасности.

Французская альпинистка Элизабет Револ оказалась в критической ситуации на одной из самых рискованных вершин мира — Нангапарбат, которая находится на северо-западе Гималаев, на территории Пакистана.

Альпинисты переночевали на достигнутой высоте, после этого попытались опуститься вниз, однако им это не удалось, поэтому они запросили помощи. Француженка начала спуск самостоятельно. Кроме этого, спасательная операция осложняется тяжелыми погодными условиями.

«Удалось сделать неимоверное. Мы вместе с Элизабет Револ и Денисом Урубко у основания стены Диамир (юго-восточный склон Нанга-Парбат — Sputnik)», — написал Белецкий.

«Польская команда Адама Белецкого и Дениса Урубко прервали восхождение на К2, однако взошли на иную, не менее существенную вершину — Пик героизма».

Секретарь Польского союза альпинистов Михал Лексиньский проинформировал, что участникам спасательной экспедиции удалось отыскать Элизабет Револ и посодействовать ей опуститься в лагерь на высоте 4 тысячи 850 метров. От поисков ее напарника — гражданина Польши Томаша Мацкевича — довелось отказаться.

В воскресенье 28 января Элизабет Револ была найдена живой.

Западные издания докладывают, что при спуске с горной вершины Гималаев совершили вынужденную остановку на опасном участке двое альпинистов, покоряющих восьмитысячные вершины гор.

После длительных поисков на склоне одной из самых рискованных горных вершин Нанга-Парбат в Гималаях была найдена живой француженка Элизабет Револь.