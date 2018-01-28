В Казани акция «забастовка избирателей» собрала не менее тысячи человек

В эти мин. в Саратове у Ротонды на Набережной Космонавтов проходит митинг, организованный любителями Алексея Навального в рамках «всероссийской забастовки избирателей». Из-за судимости его не допустили к президентским выборам, поэтому сторонники его взглядов объявили «забастовку избирателей».

Во время митинга представили нового координатора штаба Навального в Красноярске — Яну Герасимову.

Как сообщается на странице акции в соцсети, мероприятие согласовано с администрацией города. Низовцева и еще несколько служащих ФБК задержали и увезли в ОВД Даниловское, где ввели план «Крепость».

По располагаемым достоверным сведениям «ОВД-Инфо», к 16:00 мск в городах Российской Федерации, где проходила акция, задержали 185 человек.

В столице еще до начала акции задержаны восемь человек. В итоге милиция задержала трёх человек.