13.00 — павильон «Прорыв» откроется для гостей.

Уникальность нового музея в том, что он создан руками молодежи и привлекателен всем поколениям.

Особенность нового музея в том, что у гостей интерактивной экспозиции создается эффект присутствия в исторических сражениях операции «Искра», которые происходили в 1941-44 годах на известном «Невском пятачке», проинформировали в пресс-центре областного руководства.

В субботу, 27 января, в деревне Марьино в Кировском районе Ленинградской области открыли интерактивный музей «Прорыв».

Необычайный музей был создан ленинградской молодежью, волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием Поштаренко при личной помощи Путина. Фигуры нападающих воинов Ленинградского фронта воссозданы по фронтовым фото и воспоминаниям. «И, благодаря панораме „Прорыв“, мы сохраняем память о героизме ленинградцев для будущих поколений».

«Дополнительные впечатления создаются благодаря технологиям 3D-меппинга, световым и видео инсталляциям, звуковым эффектам», — пояснили «Форпосту» в пресс-центре руководства. Все работы проводились за счёт средств бюджета Ленобласти.